ФСБ и МВД раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга

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ФСБ при сотрудничестве с МВД РФ раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Было установлено, что заказчиком убийства выступил криминальный авторитет, лидер так называемой тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга Владимир Барсуков. Он передал исполнителям преступления автомат Калашникова.

Исполнителями заказного убийства стали два члена ОПГ: один из них следил за местом, где жил Маневич, и передавал второму информацию о его перемещениях, другой же – стрелял в автомобиль, где находился чиновник. Оба свою вину прзнали.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются мероприятия направленные на закрепление установленных обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что правоохранители Казахстана и России в ходе спецоперации в городе Байконур пресекли деятельность ОПГ, состоявшей из граждан обеих стран. Ее члены занимались похищением людей, вымогательством, разбойными нападениями и кражами.

