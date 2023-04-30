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ФСБ и МВД раскрыли совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга
Фото: 123RF/grigorenko
ФСБ при сотрудничестве с МВД РФ раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, которое было совершено в 1997 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Было установлено, что заказчиком убийства выступил криминальный авторитет, лидер так называемой тамбовской ОПГ Санкт-Петербурга Владимир Барсуков. Он передал исполнителям преступления автомат Калашникова.
Исполнителями заказного убийства стали два члена ОПГ: один из них следил за местом, где жил Маневич, и передавал второму информацию о его перемещениях, другой же – стрелял в автомобиль, где находился чиновник. Оба свою вину прзнали.
Отмечается, что в настоящее время продолжаются мероприятия направленные на закрепление установленных обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что правоохранители Казахстана и России в ходе спецоперации в городе Байконур пресекли деятельность ОПГ, состоявшей из граждан обеих стран. Ее члены занимались похищением людей, вымогательством, разбойными нападениями и кражами.
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