Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить Александра Беглова на создание ОПГ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Бизнесмен Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку по возможному факту создания губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым организованного преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пригожин считает, что глава Санкт-Петербурга мог создать ОПГ на территории города, чтобы разграбить госбюджет и обогатить входящих в его окружение коррумпированных чиновников.

Текст заявления бизнесмена до окончания проверки опубликован не будет. Копию заявления направили Беглову.

Ранее Пригожин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности YouTube. По мнению бизнесмена, сразу после начала спецоперации на YouTube начали вести информационную войну против России. Пригожин считает, что этими действиями компания хочет очернить образ РФ в глазах пользователей.

В связи с этим Пригожин попросил рассмотреть вопрос о признании компании Google LLC нежелательной на территории России. Бизнесмен выразил мнение, что организация публикует информацию, которая создает угрозы обороноспособности и безопасности страны.

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