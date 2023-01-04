Спецслужбы Казахстана и РФ задержали подозреваемых в похищении людей и разбоях

Фото: youtube.com/КНБ РК

Правоохранители Казахстана и России в ходе спецоперации в городе Байконур пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), состоявшей из граждан обеих стран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки", – говорится в сообщении.

По данным КНБ, всего было задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ. В местах их проживания правоохранители нашли и изъяли оружие, деньги и другие предметы, которые представляют интерес для следствия.

Отмечается, что задержанные занимались похищением людей, вымогательством, разбойными нападениями и кражами.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, Воронеже и Дагестане шестерых участников запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра". По данным ФСБ, задержанные осуществляли вербовку новых участников и проводили собрания организации в Москве и Подмосковье. В местах их проживания была изъята экстремистская литература религиозной направленности и другие атрибуты радикальных религиозных течений.



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