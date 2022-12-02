Генпрокурор попросил признать движение "Маньяки. Культ убийств" террористическим

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Верховный суд признать террористической организацией и запретить движение "Маньяки. Культ убийств" (другие названия – "Молодежь, которая улыбается", "Маньяки. Культ убийц"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным генпрокуратуры, движение, которое основано на идеологии нацистов, было создано на Украине. Организация якобы нацелена на образование расово чистого государства.

В ГП считают, что идеи этого движения формируют культ насилия, стимулируют к совершению убийств. В результате это может произойти рост социальной напряженности и сформироваться атмосфера страха.

"Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан", – говорится в сообщении.

В генпрокуратуре считают, что деятельность "М.К.У" представляет угрозу безопасности общества и государства.

Ранее генпрокуратура признала нежелательными в России две украинские неправительственные организации. Речь идет о духовном центре "Возрождение" и благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна.



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