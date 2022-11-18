Генпрокуратура признала нежелательными в РФ две украинские НПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура России признала нежелательными в стране две украинские неправительственные организации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова.

Согласно решению Генпрокуратуры, теперь нежелательными в РФ являются духовный центр "Возрождение" и благотворительный фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна.

По словам представителя ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что деятельность данных организаций представляет угрозу безопасности РФ. В настоящее время, как указал Иванов, информация о принятом решении направлена в министерство юстиции для внесения данных в список нежелательных НПО.

Ранее нежелательной на территории России Генпрокуратура признала деятельность американского Международного центра имени Вудро Вильсона.

До этого ведомство также сочло нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы"). Позднее Минюст внес ее в соответствующий перечень.



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