Три украинские националистические организации включены в РФ в перечень террористических

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Украинские националистические объединения "СИЧ-С14", "Добровольчий Рух" и "Черный комитет" включены в перечень террористических организаций Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Общественная организация "СИЧ-С14" (ГО "С14"; Громадська органiзацiя "СIЧ-C14"; "Основа Майбутнього"; "Слава и Честь"); националистическое объединение "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв); националистическая группировка "Черный комитет" ("Чорний Комiтет")", – указано в перечне.

Ранее Росфинмониторинг внес запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" в перечень террористов и экстремистов.

До этого Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории страны.

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