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Видеоблогера Юрия Хованского исключили из перечня экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Хованского задержали 9 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Блогера подозревали в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма".

Позже стало известно, что причиной ареста стала песня про "Норд-Ост", которую он исполнил в середине 2020. Сам же Хованский сказал, что его песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания. Он также извинился за то, что спел ее.

Дело в отношении Хованского прекратили 20 июля 2022 года за истечением срока давности.

