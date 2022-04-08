Суд снял часть запретов с блогера Хованского

13:43
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Адвокат блогера Юрия Хованского Александр Передрук сообщил, что с его подзащитного суд Санкт-Петербурга снял часть запретов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, заседание Куйбышевского районного суда прошло 6 апреля. На нем блогеру продлили запрет определенных действий.
"Часть запретов с Юрия сняли: ему теперь разрешено пользоваться интернетом и выходить из дома не только днем, но и в ночное время", – рассказал Передрук.
По словам адвоката, остальные запреты, такие как общение с прессой и свидетелями по делу, оставлены в силе.
Ранее суд постановил выпустить Хованского из СИЗО. Вместо ареста блогеру был назначен запрет определенных действий.
Хованского задержали 9 июля. В середине 2020 года видеоблогер на одном из стримов исполнил песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост", содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Блогера Хованского выпустили из СИЗО
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