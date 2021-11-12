Блогеру Хованскому назначили психиатрическую экспертизу

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Блогеру Юрию Хованскому, который сидит в петербургском СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, назначена психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

По его словам, блогера проверят на вменяемость. Он добавил, что это стандартная процедура.

Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.

Также 10 августа Росфинмониторинг включил Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

