Блогеру Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Фото: instagram.com/yurykhovansky

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Следствие настаивает на аресте подозреваемого.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма")", – уточнили в пресс-службе.

Заседание по делу блогера назначено на 15:00.

Видеоблогера Юрия Хованского задержали накануне. Он признал свою вину и раскаялся, в отношении него возбудили уголовное дело.