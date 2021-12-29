Суд выпустил блогера Хованского из СИЗО

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Куйбышевский районный суд постановил выпустить Юрия Хованского из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместо ареста блогеру назначен запрет определенных действий до 8 января включительно. При этом срок следствия по делу продлен по 9 февраля.

Хованского задержали 9 июля. В середине 2020 года видеоблогер на одном из стримов исполнил песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост", содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

В августе 2021 года Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.