Суд прекратил уголовное дело блогера Хованского за истечением срока давности

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело блогера Юрия Хованского (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) об оправдании терроризма за истечением срока давности, передает ТАСС.

"Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности", – рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Юрий Хованский был задержан в июле 2021 года. Изначально блогер был арестован и помещен в СИЗО, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета на определенные действия.

По версии следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил песню, связанную с захватом заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Публикация ролика в Сети пришлась на лето 2020 года.

Защита видеоблогера настаивала на неверной квалификации дела (его рассматривали по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ). Представителям Хованского удалось доказать, что он исполнил песню в 2012 году, когда подобные действия классифицировались по части 1 статьи 205.2 УК. На тот момент эта статья регулировала преступления средней тяжести, а срок привлечения к ответственности по ним составлял шесть лет.

