Суд продлил Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Суд Петербурга на месяц продлил блогеру Юрию Хованскому запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022", – говорится в сообщении.

Накануне суд постановил выпустить Хованского из СИЗО. Вместо ареста блогеру был назначен запрет определенных действий до 8 января. Позднее следствие попросило продлить его на месяц.

До 8 февраля блогер обязан приходить по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления.

Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, рассылать и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать телефон и интернет, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами.

Хованского задержали 9 июля. В середине 2020 года видеоблогер на одном из стримов исполнил песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост", содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.