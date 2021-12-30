Суд продлил Хованскому запрет определенных действий до 8 февраля

14:27
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Суд Петербурга на месяц продлил блогеру Юрию Хованскому запрет определенных действий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому по 08.02.2022", – говорится в сообщении.
Накануне суд постановил выпустить Хованского из СИЗО. Вместо ареста блогеру был назначен запрет определенных действий до 8 января. Позднее следствие попросило продлить его на месяц.
До 8 февраля блогер обязан приходить по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе чем на 300 метров к месту преступления.
Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, рассылать и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать телефон и интернет, общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами.
Хованского задержали 9 июля. В середине 2020 года видеоблогер на одном из стримов исполнил песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост", содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Блогера Хованского выпустили из СИЗО
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