Следствие просит продлить запрет определенных действий Хованскому до 8 февраля

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Следствие просит суд продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Юрию Хованскому, обвиненному в оправдании терроризма. Срок – до 8 февраля, сообщает РИА Новости.

Накануне Куйбышевский районный суд постановил выпустить Юрия Хованского из СИЗО. Вместо ареста блогеру назначен запрет определенных действий до 8 января включительно. При этом срок следствия по делу продлили до 9 февраля.

До 8 января блогер обязан приходить по вызовам следователя и суда. Ему запрещено выходить из дома с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, подходить ближе чем на 300 метров, к месту преступления. Также Хованскому нельзя посещать развлекательные, увеселительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, рассылать и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать телефон и интернет. Ему нельзя общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по делу и журналистами.

Хованского задержали 9 июля. В середине 2020 года видеоблогер на одном из стримов исполнил песню о трагедии в Театральном центре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост", содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

В августе 2021 года Росфинмониторинг включил блогера Юрия Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.