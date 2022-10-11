Росфинмониторинг включил движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Межрегиональное общественное движение молодежное демократическое движение "Весна" (общественно-политическая организация молодежное демократическое движение "Весна")", – следует из текста документа.

В пятницу, 30 сентября, прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд иск о признании движения "Весна" экстремистским. Также прокуратура потребовала запретить деятельность объединения на территории России.

В день обращения прокуратуры деятельность движения "Весна" была приостановлена. Отмечалось, что работу организации остановили до момента рассмотрения иска судом.

Кроме того, ведомство включило в список террористов и экстремистов Meta (запрещена в России как экстремистская). Деятельность компании на территории РФ была запрещена 21 марта по решению Тверского суда Москвы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!