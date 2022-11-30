Арабские СМИ сообщили о смерти главаря ИГ

Фото: ТАСС/AP/Ghaith Alsayed

Главарь группировки "Исламское государство" (признано террористическим и запрещено в РФ) Абу аль-Хасана аль-Кураши был ликвидирован. Об этом сообщили арабские СМИ.

"Представитель ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ) объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", – отмечается в сообщении телеканала Al-Arabiya.

При этом, как пишут арабские средства массовой информации, новым главарем запрещенной группировки стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

Ранее Владимир Путин сообщил о попытках боевиков "Исламского государства" и иных группировок проникнуть на территорию стран СНГ. Российский лидер подчеркивал, что в регионе до этого не сталкивались с подобными масштабными террористическими угрозами.



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