Путин заявил о попытках ИГ и иных террористических групп "просочиться" в СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал о попытках боевиков "Исламского государства" (признано террористическим и запрещено в РФ) и иных группировок проникнуть на территорию стран СНГ.

"Они (организации. – Прим. ред.) пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно в границах с республиками в Центральной Азии, конечно же, несет потенциальный риск вторжения в этот регион", – заявил президент России.

Глава государства предупредил об опасности распространения иностранных наемников с боевым опытом по территории стран СНГ.

По словам Путина, в регионе ранее не сталкивались с подобными масштабными террористическими угрозами. Он подчеркнул, что население нуждается в защите. Кроме того, российский лидер указал на важность более активного выявления и пресечения работы иностранных спецслужб, нацеленной на дестабилизацию ситуации.

Ранее президент РФ на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ также сообщил, что ряд государств используют тактику шантажа, давления и прямого запугивания в регионе. В частности, Путин указал на постоянные попытки реализации сценариев цветных революций.

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