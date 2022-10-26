Ряд стран используют тактику шантажа и запугивания на пространстве СНГ – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что ряд государств используют тактику шантажа, давления и прямого запугивания на пространстве СНГ.

"Тактика шантажа, давления, запугивания уже давно используется некоторыми странами практически на всем пространстве Содружества", – сказал президент на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, не прекращаются попытки реализовать сценарии цветных революций. Путин отметил, что также активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооруженные конфликты, которые угрожают безопасности СНГ.

Российский лидер подчеркнул, что мир становится многополярным, но некоторые страны пытаются сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать политические, экономические, информационные и другие методы и средства.

Как отметил президент, такие участники международного общения "не гнушаются даже прямыми диверсиями".

"Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях "Северных потоков", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями развития стран СНГ в текущих обстоятельствах.

По его мнению, сейчас происходит формирование более справедливого мироустройства, которое сопровождается известными, лежащими на поверхности проблемами. Однополярная гегемония неумолимо рушится, добавил он. Путин отметил, что это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться.

Президент также подчеркнул необходимость слаженного взаимодействия и поддержки спецслужб государств СНГ для противостояния существующим и потенциальным угрозам.



Путин назвал внешнюю безопасность и внутреннюю стабильность условиями развития СНГ

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