Кардиолога берлинской клиники Charite обвинили в убийстве двух пациентов

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Прокуратура Берлина предъявила кардиологу известной клиники Charite обвинение в убийстве двух пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежное ведомство.

"Прокуратура Берлина предъявила обвинение 56-летнему кардиологу, работающему в Charite, в окружном суде Берлина по двум пунктам в коварном убийстве из низменных мотивов", – говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, первый случай убийства произошел 22 ноября 2021 года. Обвиняемый, чье имя не называется, дал медсестрам указание остановить успешно проводимую реанимацию пациента, а затем вколоть ему смертельную дозу седативного препарата. После того как доза не подействовала, кардиолог распорядился ввести пациенту еще одну, в результате чего он скончался.

Второй случай, согласно материалам, произошел 23 июля 2022 года, когда врач ввел смертельную дозу седативного препарата 73-летней пациентке. В результате женщина скончалась.

Сотрудники прокуратуры считают, что врачом двигали эгоистичные мотивы, а именно, ему нравилось решать, когда именно умрут его пациенты. Сейчас выясняется его причастность к другим случаям смерти в клинике.

До этого суд присяжных в Великобритании признал 33-летнюю медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шестерых малышей. Судебное разбирательство длилось примерно десять месяцев. Убийства совершались с июня 2015 года по июнь 2016 года в роддоме графства Чешир.

