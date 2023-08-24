Уголовное дело возбудили против взявшего в заложники жену и ребенка на Урале

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Нижнего Тагила, который взял в заложники свою супругу и семилетнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Ранее местные СМИ отмечали, что мужчина около недели держал в заложниках свою семью, угрожая супруге и ребенку ножом, а также пистолетом. Позже он забрал у жены телефон, но ей удалось отправить СМС родственникам, они вызвали на место происшествия полицию.

Согласно данным МВД РФ, полицейским пришлось при помощи силового метода проникать в квартиру, где находились фигурант дела и пострадавшая с ребенком, они освободили последних.

"В отношении мужчины 1994 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении двух лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего", – отметили в СК.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пара поженилась полгода назад, а сам фигурант дела ранее был судим за грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Также мужчина состоял на учете у врача-психиатра.

Женщине и ребенку после произошедшего медицинская помощь и госпитализация не потребовались, резюмировал он.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тюмени Алексея Газиева за захват заложников в местном магазине.

Отмечалось, что 10 марта примерно в 02:00 подсудимый, находясь в магазине, схватил с витрины нож и взял трех сотрудников "Магнита" в заложники. Двоих из них удалось сразу же освободить, а третьего спустя время вытащили силовики. После злоумышленника удалось задержать. При этом никаких конкретных намерений у обвиняемого не было.



Полиция задержала мужчину, который удерживал заложников в отделении банка в Астане