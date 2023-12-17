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17 декабря, 17:51

Общество

Потепление до плюс 4 градусов ожидается в Москве на следующей неделе – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Как отметил синоптик, в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, температура воздуха из области аномального холода перейдет в аномальное тепло.

По словам синоптика, в понедельник днем температура повысится до плюс 1–3 градусов, будет сохраняться пасмурная погода.

На фоне потепления сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 до 45 сантиметров, просядут на несколько сантиметров.
Как отметил Тишковец, оттепель сохранится в столице на протяжении всей грядущей недели, столбики термометров покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Москве не растопит снег окончательно. По словам синоптика, в Москву придет продолжительное потепление.

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