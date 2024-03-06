Москвичам рассказали, как сэкономить на поездках на такси

В преддверии Международного женского дня в столице ожидается повышенный спрос на такси и рост стоимости поездок. Однако, если подождать машину дольше обычного, пройтись после высадки пару минут до места назначения или проехаться вместе с попутчиком, то можно потратить меньше обычного.

Тем временем 8 марта жителям столичного региона рекомендуют планировать поездки утром с 07:00 до 10:00 и после обеда – с 15:00 до 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.