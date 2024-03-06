Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 17:30

Транспорт

Москвичам рассказали, как сэкономить на поездках на такси

Москвичам рассказали, как сэкономить на поездках на такси

В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали

Станцию столичного метро "Трубная" украсили к 8 Марта

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

Новости часа: мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

Дополнительный выезд на Киевское шоссе появится в ТиНАО до конца 2024 года

Электробус с новым дизайном запустили в Москве

Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Дептранс оценил ситуацию на столичных дорогах 6 марта

Пассажиропоток станции Лианозово МЦД-1 к 2030 году возрастет почти на 70%

В преддверии Международного женского дня в столице ожидается повышенный спрос на такси и рост стоимости поездок. Однако, если подождать машину дольше обычного, пройтись после высадки пару минут до места назначения или проехаться вместе с попутчиком, то можно потратить меньше обычного.

Тем временем 8 марта жителям столичного региона рекомендуют планировать поездки утром с 07:00 до 10:00 и после обеда – с 15:00 до 17:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика