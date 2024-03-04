04 марта, 16:15Транспорт
Новые поезда будут курсировать по ВСМ до Санкт-Петербурга со скоростью до 400 км/ч
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль протяженностью 680 километров свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году. Ожидается, что по ней будут ходить поезда, которые смогут развивать скорость до 400 километров в час. Для новых составов создадут специальную инфраструктуру.
На следующем этапе строительства железнодорожники проложат пути до Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.