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04 марта, 16:15

Транспорт

Новые поезда будут курсировать по ВСМ до Санкт-Петербурга со скоростью до 400 км/ч

Новые поезда будут курсировать по ВСМ до Санкт-Петербурга со скоростью до 400 км/ч

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Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль протяженностью 680 километров свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году. Ожидается, что по ней будут ходить поезда, которые смогут развивать скорость до 400 километров в час. Для новых составов создадут специальную инфраструктуру.

На следующем этапе строительства железнодорожники проложат пути до Нижнего Новгорода, Воронежа и Казани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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