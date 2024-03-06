Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 12:15

Город

Городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы в преддверии праздников

Городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы в преддверии праздников

"Актуальный репортаж": как украшают общественные пространства Москвы

Новости часа: Собянин утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла к 79-й годовщине Победы

Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда

"Это Москва. Туризм": музеи-квартиры известных женщин

Дополнительный выезд на Киевское шоссе сделают в ТиНАО до конца 2024 года

"Это Москва. Строительство": дом на Сретенке

Светофоры обновят на 270 столичных улицах

Контроль за качеством воды усилили в Москве перед весенним половодьем

Флагманскому центру Института Склифосовского исполнился год

В четверг, 7 марта, городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы, который будет действовать все праздники. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Оперативный персонал, ремонтные бригады и другие ответственные лица будут дежурить круглосуточно. Кроме того, будет усилен контроль на электросетях, противопожарные меры и наблюдение за топливно-энергетическим комплексом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика