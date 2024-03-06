Городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы в преддверии праздников

В четверг, 7 марта, городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы, который будет действовать все праздники. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Оперативный персонал, ремонтные бригады и другие ответственные лица будут дежурить круглосуточно. Кроме того, будет усилен контроль на электросетях, противопожарные меры и наблюдение за топливно-энергетическим комплексом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.