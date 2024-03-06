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06 марта, 08:00

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Режим работы парковок в столице изменят с 8 по 10 марта

Режим работы парковок в столице изменят с 8 по 10 марта

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Режим работы парковок в столице изменят в честь Международного женского дня. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, они будут бесплатными на всех без исключения улицах Москвы.

В воскресенье, 10 марта, водителям придется оплатить стоянку на улицах, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Также платными останутся парковки со шлагбаумами. Они продолжат работать по действующим тарифам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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