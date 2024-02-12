Школьники разработали арт-объекты для жилого квартала на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Московские школьники разработали проекты нескольких арт-объектов, которые разместят в жилом квартале в районе Очаково-Матвеевское, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новые достопримечательности появятся возле шести жилых домов, которые уже находятся в процессе строительства.



"В рамках творческого задания детям предложили самостоятельно разработать уличные арт-объекты. Всего на конкурс было подано более 20 заявок, иллюстрирующих самые разные авторские задумки", – уточнил Бочкарев.

Среди работ учеников столичной школы "Летово" были выбраны 3 скульптуры. Работа Глеба Генкена, поднимающая вопросы современного мегаполиса, представляет собой лавку со скульптурой зеркального человека и полок, которые выполнены в форме серпантина. Бетонная скульптура дополняется деревянными спилами.

Вторая композиция за авторством Арины Панковой также предлагает взглянуть на урбанизацию и современного человека с иной стороны. Это разноцветные абстрактные фигуры в виде взрослого, ребенка и собаки. Третья работа Софии Ореховой, "Вихрь", олицетворяет собой современность, которая невозможна без гармонии индустриального и натурального.

Новые скульптуры планируют разместить возле домов на Озерной улице, а в будущем тут разместят сухой фонтан и малые архитектурные формы, а также проведут озеленение.



Ранее, по словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в этом же районе завершили благоустройство возле станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров Очаково. Он уточнил, что в этом районе идет активная застройка, и через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз.

До этого Сергей Собянин рассказывал, что только на территории ЗАО в программу реновации включено 559 ветхих домов. Однако здесь развивается и социальная инфраструктура, уточнял мэр Москвы. В частности, в Очаково-Матвеевском планируют построить детский сад на 200 мест.

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