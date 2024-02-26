В ФАС заявили о серьезных замечаниях к "Яндекс Такси" из-за ценообразования

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У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть серьезные замечания к работе сервиса "Яндекс Такси". Об этом заявил замруководителя ведомства Петр Иванов в интервью газете "Известия".

"В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси", – сказал он.

Иванов поделился, что в прошлом году ФАС получила более 300 жалоб на работу "Яндекс Такси" как от пассажиров, так и от водителей. По его словам, жалобы были связаны как со стоимостью поездок, так и с теми мерами, которые агрегатор использует в связи с блокировками.

Он заявил, что в прошлом году ФАС направляло письмо в "Яндекс" с требованием уточнить перечень оснований для блокировки как водителей, так и пассажиров в приложении "Яндекс GO". Кроме того, служба требовала снизить плату и комиссию, взимаемую с перевозчиков, до конкурентного уровня – сейчас она составляет около 28%.

"Яндекс", однако, не исполнил данные требования ФАС, так как до 2024 года действует мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний, из-за чего служба в настоящее время не может применить "меры реагирования", рассказал Иванов.

Ранее ФАС, по результатам исследования рынка, признала, что сервис "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение в России. В ведомстве сообщили, что случаи злоупотребления подобным положением послужат поводом для изучения экономической обоснованности повышения цен и принятия мер реагирования со стороны регулятора.



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