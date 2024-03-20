ГД приняла закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об установлении штрафов за спам-звонки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение депутатов.

Согласно поправкам, за подобную деятельность гражданам будет грозить штраф. В случае спам-звонков его размер для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 100 тысяч рублей, а для юридических – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Законопроект о штрафах за рекламные звонки был внесен в ГД 12 мая 2023 года. 30 октября того же года стало известно, что российский кабмин дал положительный отзыв на законодательную инициативу.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что нежелательных звонков можно избежать, если игнорировать входящие с номеров. Другим решением проблемы он назвал установку защиты от спама.