Пять дополнительных переходов появятся в Москве в этом году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять дополнительных переходов появятся в столице в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В частности, в мае планируется достроить объект в створе Ереванской улицы, который пройдет под путями Курского направления МЦД-2. Он свяжет жилую застройку с рекреационной зоной музея-заповедника "Царицыно".



Летом завершатся три сооружения в ТиНАО. Они появятся вдоль строящейся подъездной дороги к будущей школе в Троицке. С помощью переходов можно будет попасть от учреждения к жилым кварталам, остановкам наземного городского транспорта со стороны Октябрьского проспекта и вблизи улицы Полковника Милиции Курочкина.



До конца года переход построят через железнодорожные пути Курского направления и улицу Каспийскую в Царицыне. Сооружение оборудуют тремя лестницами, двумя лифтами и пандусом для удобства маломобильных граждан.



Мэр добавил, что уже в 2026 году завершится объект через проспект Багратиона в районе Филевский Парк.

Ранее Собянин сообщил, что новый пешеходный переход появится под Малым Каменным мостом. По данным мэра, переход будет частью прогулочного маршрута от "ГЭС-2" и кинотеатра "Ударник" до Репинского сквера. Расстояние до культурных объектов на Болотной набережной уменьшится в два раза.

Собянин рассказал, что специалисты сделают переход разноуровневым. Расходиться он будет ближе к Репинскому скверу: одна его часть пойдет к набережной, другая – вперед, нависая над рекой, там появится смотровая площадка.