Врачи начали цикл встреч в рамках "Школы здоровья" в центрах московского долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центрах московского долголетия начался новый цикл лекций проекта "Школа здоровья". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Проект "Московское долголетие" и департамент здравоохранения ведут совместную просветительскую работу среди горожан старшего поколения, напоминая о важности профилактики возрастных заболеваний и заботе о здоровье. В прошлом году на базе практически всех центров московского долголетия был открыт проект "Школа здоровья", – рассказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он отметил, что к проекту уже присоединились врачи из 47 московских поликлиник. На занятиях москвичи получают подробную информацию о различных заболеваниях и их профилактике, а также могут задать вопросы и услышать рекомендации от специалистов. Сегодня "Школа здоровья" стала важной частью экосистемы столицы для оздоровления старшего поколения – в прошлом году участники проекта посетили ее занятия около 20 тысяч раз.

Каждое занятие "Школы здоровья" посвящено определенной тематике – одними из самых популярных тем стали здоровое питание, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и поддержание здоровья суставов. Темы выбираются на месяц с учетом пожеланий посетителей. Так, в апреле врачи расскажут о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Лекции проходят в различных центрах московского долголетия по вторникам и четвергам, их расписание можно узнать в ближайшем центре. Для удобства слушателей, каждому участнику "Школы здоровья" предоставляют рабочую тетрадь, сформированную по структуре занятий, в которой содержатся методические материалы и контактные данные.

С начала запуска проекта в центрах московского долголетия появились около 50 новых ЗОЖ-клубов – "Школа здоровья" вдохновила активистов создавать собственные объединения, посвященные поддержанию здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в проекте "Московское долголетие" открыто свыше тысячи групп иностранных языков. Уже более 25,7 тысячи москвичей старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский.

До этого стало известно, что для участников проекта "Московское долголетие" открыли свыше 250 групп по направлению "Красота и стиль". В программу вошли мастер-классы по макияжу, уходу за волосами и кожей, уроки по истории моды и школа моделей, на занятиях которой пожилые москвичи научатся дефилировать, позировать перед камерой и подбирать образы.