Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"

Названы победители конкурса "Педагоги года Москвы". Среди них учителя, школьные психологи, инструкторы по физкультуре и логопеды. В своем телеграм-канале с победой их поздравил Сергей Собянин.

В 2024 году в конкурсе было шесть номинаций, а заявок на участие поступило более трех тысяч. Мэр Москвы пожелал всем финалистам терпения в их благородном труде и побед на федеральных испытаниях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.