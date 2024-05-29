29 мая, 19:30Новости
Собянин поздравил учителей – победителей конкурса "Педагоги года Москвы"
Названы победители конкурса "Педагоги года Москвы". Среди них учителя, школьные психологи, инструкторы по физкультуре и логопеды. В своем телеграм-канале с победой их поздравил Сергей Собянин.
В 2024 году в конкурсе было шесть номинаций, а заявок на участие поступило более трех тысяч. Мэр Москвы пожелал всем финалистам терпения в их благородном труде и побед на федеральных испытаниях.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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