Энергетические компании Москвы перешли на усиленный режим работы на время ЕГЭ и ОГЭ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Энергетические компании столицы перешли на работу в усиленном режиме на период проведения ОГЭ и ЕГЭ, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Для стабильного обеспечения энергией пунктов проведения экзаменов были организованы внеплановые осмотры связанных с этим объектов энергетики. Было решено приостановить проводимые на них плановые работы.

Также непосредственно в дни экзаменов над этими объектами будет установлен особый контроль. Для быстрого устранения неисправностей в случае их возникновения сотрудники комплекса установили дежурство оперативно-выездных бригад и подготовили необходимое количество резервных генераторов.

Кроме того, в ведомстве назначили оперативных дежурных, которые будут поддерживать взаимодействие со всеми городскими службами на круглосуточной основе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 87,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов. Сдать ОГЭ предстоит почти 110 тысячам девятиклассников. Мэр подчеркнул, что для школьников были созданы все условия, которые позволят им спокойно пройти аттестацию.