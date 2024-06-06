Собянин сообщил о запуске в Москве новых импортозамещающих производств

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что предприятие, которое занимается изготовлением радиоэлектронной аппаратуры на площадке "МИЭТ", начало выпускать печатные карты – ключевой элемент всех электронных устройств. Основным потребителем являются отечественные производители радиоэлектронной аппаратуры, указал мэр. По его словам, все технологические процессы с использованием электрохимической обработки продукции проходят на российском оборудовании и химии.

Мэр добавил, что еще один резидент ОЭЗ – производитель металлорежущего инструмента – начал серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Вложения в расширение производства на площадке "Печатники" составляют более 400 миллионов рублей, а продукцию этого предприятия приобретают свыше 650 компаний в России и других странах, заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что предприятия обрабатывающей отрасли за первый квартал этого года заработали 1,7 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметный рост показали производители мебели, высокотехнологичной продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также бумажной продукции.