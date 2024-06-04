Обрабатывающие предприятия Москвы заработали 1,7 трлн рублей в I квартале 2024 года

В I квартале 2024 года предприятия обрабатывающей отрасли Москвы заработали 1,7 триллиона рублей. Это на 48% больше, чем за тот же период в 2023 года. Наиболее заметный рост показали производители мебели, высокотехнологичной продукции, резиновых и пластмассовых изделий, а также бумажной продукции.

За счет чего удалось достичь таких показателей? Как город поддерживает представителей обрабатывающей промышленности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.