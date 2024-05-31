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31 мая, 11:30

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"Город без окраин": Нагорный район

"Город без окраин": Нагорный район

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Тамара Филиппова на пенсии увлеклась моделированием. Из картона и ваты она делает макеты деревенских домиков, дворов и человечков, которые теперь украшают центр московского долголетия.

Новую экспозицию Тамара Владимировна решила посвятить Нагорному району, в котором живет уже 45 лет. Для вдохновения ей надо обойти Ялтинскую улицу и Черноморский бульвар, на пересечении которых находится ее дом, а также "испанские" дома и обновленный театр "Шалом".

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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