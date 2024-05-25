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Новости

Новости

25 мая, 14:00

Город

"Сити. Едим": три кафе быстрого питания с нестандартным меню в столице

"Сити. Едим": три кафе быстрого питания с нестандартным меню в столице

"Мой район. Новости": речные вокзалы Москвы отправили теплоходы более 200 раз в 2024 году

"Мой район. Новости": разметку синего цвета нанесли на 150 улицах Москвы

Москвичам рассказали о городском проекте "Лето в парках"

Собянин принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор"

Парк "Красная Пресня" принял участие в проекте "Лето в парках"

Более 15 медицинских объектов построят в столице по программе КРТ

Костюмированную SUP-регату завершили в столице

Купол начали устанавливать в Центральном кластере МГТУ имени Н.Э. Баумана

Собянин: работы в Центральном кластере МГТУ имени Баумана завершатся в июне

Быстрая еда в Москве может быть не только вкусной, но и необычной. Гастрокритик Саша Ильин вместе с актером и музыкантом Кириллом "Батиштой" решили пройтись по новым бюджетным заведениям, где можно попробовать китайский суп-конструктор, сендвичи с хлебом-хоккайдо и корейским соусом и австралийскую кухню.

Насколько эти блюда полезны и почему быструю еду начали готовить шеф-повары первой величины? Подробнее – в программе "Сити. Едим".

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Программа: Сити. Едим
городедавидеоАлександр Ильин
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