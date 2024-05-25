"Сити. Едим": три кафе быстрого питания с нестандартным меню в столице

Быстрая еда в Москве может быть не только вкусной, но и необычной. Гастрокритик Саша Ильин вместе с актером и музыкантом Кириллом "Батиштой" решили пройтись по новым бюджетным заведениям, где можно попробовать китайский суп-конструктор, сендвичи с хлебом-хоккайдо и корейским соусом и австралийскую кухню.

Насколько эти блюда полезны и почему быструю еду начали готовить шеф-повары первой величины? Подробнее – в программе "Сити. Едим".