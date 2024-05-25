Летнюю погоду пообещали москвичам в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По-летнему теплая погода сохранится в столице в ближайшие дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до 23–25 градусов. В ночь на воскресенье, 26 мая, ожидается 12–14 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов. При этом местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

В ночь на понедельник будет 11–13 градусов, днем – 21–23. В этот и последующие дни недели осадков не ожидается, но возможна переменная облачность. Воздух при этом будет прогреваться.

Во вторник ночью столбики термометров покажут до 9–14 градусов, днем – от 21 до 26.

В среду, 29 мая, в ночное время ожидается 10–15 градусов, а днем столбики термометров покажут 23–28 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к столице приближается центр циклона, который окажет существенное влияние на температуру.

По его словам, в период с четверга по воскресенье, с 30 мая по 2 июня, в столице будет сохраняться летняя погода. Ночью не будет холоднее 11–16 градусов, а днем температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. При этом местами может пройти кратковременный дождь.

Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что самое высокое в 21-м веке атмосферное давление было зафиксировано на метеостанции ВДНХ 24 мая в 09:00. Оно составило 761,9 миллиметра ртутного столба (1 015,5 гектопаскаля). Однако побить абсолютный рекорд этот показатель не сумел.