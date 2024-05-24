Вильфанд пообещал москвичам до 29 градусов на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве на следующей неделе установится летнее тепло. Ближе к выходным воздух прогреется до 29 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что к столице приближается центр циклона, который окажет существенное влияние на температуру.

"Малооблачная погода, уже завтра (в субботу, 25 мая. – Прим. ред.) температура будет около 25 градусов, а послезавтра – 25–27. В воскресенье (26 мая. – Прим. ред.) облачности не будет, но сильный прогрев солнечными лучами будет вызывать так называемые термики, когда быстро возникают облака и местами проходит небольшой дождь, но очень кратковременный, и сразу после солнце", – цитирует метеоролога "Интерфакс".

Эксперт не исключил, что в воскресенье во время кратковременного дождя в столице может начаться гроза.

Он также рассказал, что в понедельник, 27 мая, в Москве установится небольшое похолодание, связанное с изменением циркуляции воздушных масс. В дневные часы столбики термометров покажут 21–23 градуса. Также в городе будет небольшая облачность, которая сохранится и на следующий день.

Уже 28 мая в Москве потеплеет до 21–26 градусов. В среду, 29 мая, температура воздуха достигнет отметок в 23–28 градусов тепла. В период с четверга по воскресенье, с 30 мая по 2 июня, в столице будет сохраняться летняя погода. По словам Вильфанда, ночью не будет холоднее 11–16 градусов, а днем температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. При этом местами может пройти кратковременный дождь.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что самое высокое в 21-м веке атмосферное давление было зафиксировано на метеостанции ВДНХ 24 мая в 09:00. Оно составило 761,9 миллиметра ртутного столба (1 015,5 гектопаскаля). Однако побить абсолютный рекорд этот показатель не сумел.