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30 мая, 10:45

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"Город без окраин": Косино-Ухтомский район

"Город без окраин": Косино-Ухтомский район

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Косино-Ухтомский район был излюбленным местом дачников, так как на его территории расположились три знаменитых озера: Белое, Черное и Святое. На берегу Белого озера родился и вырос Сергей Платонов. Благодаря окружающим пейзажам он увлекся живописью и стал профессиональным художником.

В этом выпуске герой программы направится по любимым с детства маршрутам в Косинский морской клуб. А по пути заглянет в заповедный лес, посетит новый Лухмановский парк и зайдет на знаменитый рыбный рынок.

Подробности – в программе "Город без окраин".

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