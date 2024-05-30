"Город без окраин": Косино-Ухтомский район

Косино-Ухтомский район был излюбленным местом дачников, так как на его территории расположились три знаменитых озера: Белое, Черное и Святое. На берегу Белого озера родился и вырос Сергей Платонов. Благодаря окружающим пейзажам он увлекся живописью и стал профессиональным художником.

В этом выпуске герой программы направится по любимым с детства маршрутам в Косинский морской клуб. А по пути заглянет в заповедный лес, посетит новый Лухмановский парк и зайдет на знаменитый рыбный рынок.

Подробности – в программе "Город без окраин".

