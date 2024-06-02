Участок БКЛ закроют с 22 июня

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02 июня, 22:15

Транспорт

Мост возведут на станции "Текстильщики" для перехода на БКЛ

Мост возведут на станции "Текстильщики" для перехода на БКЛ

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В 2024 году в московском метро откроются еще три пересадки с Большой кольцевой линии на радиальные. На "Авиамоторной" и "Электрозаводской" появятся подземные переходы, а на станции "Текстильщики" сделают пересадочный мост, который протянется над Люблинской улицей и железной дорогой

Переход длиной более 100 метров соединит северный вестибюль станции БКЛ "Текстильщики" с вестибюлем одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии. Он обеспечит комфортную пересадку более 20 тысячам пассажиров подземного и наземного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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