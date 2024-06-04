Ливень и гроза ожидаются в Москве после 14:00

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичей предупредили о ливне и грозе, которые обрушатся на город после 14:00. Об этом говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

При грозе порывы ветра составят 15–17 метров в секунду. В отдельных районах города пройдет град. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

В свою очередь, в столичном управлении МЧС призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, столичный Дептранс в своем телеграм-канале рекомендовал из-за дождя с грозой и сильного ветра быть внимательными на дороге, держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в столице будет стабильной в температурном плане, но "пестрой" на осадки. В среднем ожидается порядка 21–26 градусов. Исключением станет среда, 5 июня. Это день без осадков, солнечный и с температурой 27–28 градусов.

Уже в четверг, 6 июня, к Москве подойдет циклоническая ложбина с запада. Это создаст условия для развития кучево-дождевой облачности. В связи с этим в послеполуденные часы ожидаются ливни и грозы. Местами они дадут очень большое количество осадков, а местами пройдут незаметно. Такая погода ожидается 6 и 7 июня. В субботу, 8 июня, опять прогнозируется погода без осадков.

Также в столичном управлении МЧС РФ предупредили о пожароопасности четвертого класса 4 и 5 июня. В связи с этим ведомство порекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.