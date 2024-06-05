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05 июня, 19:15

Общество

Мизулина отреагировала на сообщения о нарушениях при организации ЕГЭ в Видном

Мизулина отреагировала на сообщения о нарушениях при организации ЕГЭ в Видном

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После появления в Сети сообщений о том, что в одной из школ Видного во время досмотра школьников заставляли раздеваться до нижнего белья, к ситуации подключилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она заявила, что получила 11 обращений от школьников и их родителей. После этого вся информация была направлена в прокуратуру Московской области, а также Рособрнадзор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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