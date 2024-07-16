Раздача питьевой воды вновь началась в столичном транспорте из-за жаркой погоды

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По поручению Сергея Собянина горожанам в столичном транспорте продолжают раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды, передает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на главу ведомства Максима Ликсутова.

Так, получить бутылки с водой можно у инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", а также "Пионерская" и "Выхино".

С 14:00 все желающие могут взять воду на Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота автовокзалах.

Кроме того, с этого же времени и до 17:00 воду можно получить на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

В свою очередь, представители Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут стоять на раздаче воды на Ленинградском вокзале, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Кроме того, воду предлагают пассажирам "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

В ведомстве отметили, что следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций, который опубликуют в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

16 июля в столице ожидается переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 30 до 32 градусов, по области – от 27 до 32 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

Жаркая погода до 32 градусов сохранится и до среды, 17 июля. В связи с этим москвичей призвали избегать длительного пребывания на солнце и заботиться о своих питомцах.