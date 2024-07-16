Гроза и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 16 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность с кратковременным дождем и грозой прогнозируется в столице во вторник, 16 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 30 до 32 градусов, по области – от 27 до 32 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 17 градусов, а в Подмосковье – до 14 градусов.

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в нескольких районах Москвы за несколько часов 15 июля. Наибольшее количество осадков выпало в ЮАО, где зафиксировали 66 миллиметров, в ЮВАО – 48 миллиметров, а в ВАО – 34 миллиметра.

Холодный атмосферный фронт, который придет в столичный регион в четверг, 18 июля, собьет жару в Москве и Подмосковье. По ожиданиям синоптиков, уже в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, воздух в Москве не прогреется сильнее 21–26 градусов.

Пассажирам городского транспорта Москвы продолжат раздавать бесплатную воду из-за жары. Забота о комфорте и безопасности пассажиров происходит по поручению Сергея Собянина.