Раздача воды продолжается в транспорте Москвы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирам городского транспорта Москвы продолжат раздавать бесплатную воду из-за жары, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам главы департамента Максима Ликсутова, забота о комфорте и безопасности пассажиров происходит по поручению Сергея Собянина.

Так, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) предлагают бесплатную воду на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также с 14:00 бутылки с водой можно получить на автовокзалах Центральном, Красногвардейском, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота.

Кроме того, раздача питьевой воды сотрудниками Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) пройдет на Ленинградском вокзале, а также станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Бутылки с водой могут взять пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

В ведомстве отметили, что следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций.

В свою очередь, с 14:00 до 17:00 представители Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) предлагают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

Жаркая погода сохранится в Москве до конца недели, температура придет в норму только 21 июля. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в течение первой половины недели температура воздуха достигнет 29–32 градусов тепла. При этом ночные температуры с 15 по 17 июля составят около 20 градусов в спальных районах и до 24 градусов – в центре города.

Синоптик порекомендовал москвичам воздержаться от пребывания на улице с 10:30 до 14:30 из-за опасного индекса ультрафиолетового излучения. Он уточнил, что в столице он уже составляет около пяти. Безопаснее всего находиться на улице в утренние и вечерние часы.