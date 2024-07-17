Переменная облачность и до 32 градусов жары ожидаются в Москве 17 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается в Москве в среду, 17 июля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 30 до 32 градусов, в Подмосковье – от 27 до 32 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 18 градусов, по области – до 15 градусов.

По поручению Сергея Собянина горожанам в столичном транспорте продолжают раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды.

Холодный атмосферный фронт, который придет в столичный регион в четверг, 18 июля, собьет жару в Москве и Подмосковье. По ожиданиям синоптиков, уже в пятницу и субботу, 19 и 20 июля, воздух в Москве не прогреется сильнее 21–26 градусов.