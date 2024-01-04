В Москве фабрика елочных игрушек присоединилась к нацпроекту "Производительность труда"

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

В столице предприятие "ЮниОпт", выпускающее стеклянные елочные игрушки под брендом "Коломеев", присоединилось к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

В рамках проекта компания собирается увеличить мощность производства, а также нарастить объем выпускаемой продукции. Подобное решение связано с выросшим спросом на елочные игрушки.

Кроме того, эксперты обучат сотрудников предприятия методикам бережливого производства, благодаря которым на заводе будет поддерживаться культура непрерывных улучшений. В связи с этим компания также сможет каждый год наращивать производительность труда примерно на 5%.

Московский производитель выпускает елочные игрушки с 2016 года. Коллекция изделий, которые производились еще в Советском Союзе, хранятся на фабрике. При этом все новогодние украшения, создающиеся на предприятии, поставляются в крупные организации России.

Ранее сообщалось, что необычные новогодние елки покажут на выставке "Хрустальный хоровод" в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково. Отмечается, что желающие смогут увидеть работы художников по керамике и стеклу из Москвы и Санкт-Петербурга.



"Время новых. Завод": фабрика новогоднего настроения "Коломеев"