Москвичам рассказали, как избежать подделок при покупке винтажных елочных игрушек

Накануне Нового года цены на советские елочные игрушки взлетели до небес: Сеть заполнили объявления о продаже ретроукрашений как за 350 тысяч рублей, так и за 10 миллионов. Вместе с экспертом рассказываем, где в столице можно приобрести старинные игрушки, как не нарваться на подделку и какой бюджет стоит закладывать на покупку.

Ностальгия

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Незадолго до наступления 2024 года интернет-площадки традиционно заполонили объявления о продаже елочных украшений времен СССР. Найти можно как штучные варианты за 700 рублей, так и наборы за 10 миллионов. В некоторых случаях продавцы готовы к торгу, но многие стоят на том, что "цена окончательная".

При этом тем, кто давно мечтал приобрести винтаж, пугаться не стоит: елочных украшений в советские времена было выпущено много, так что их можно легко найти и купить по сравнительно невысокой цене. Об этом Москве 24 рассказал создатель музея "Фабрика елочных игрушек" Игорь Хмелев.

Например, игрушки массового производства, такие как сосульки, шарики, прожекторы и простейшие формовые, в больших количествах есть на развалах и блошиных рынках.





Игорь Хмелев создатель музея "Фабрика елочных игрушек" В Москве их можно поискать на блошиных рынках "Левша" в Новоподрезкове и Измайловском кремле. Они работают по выходным. Но чтобы успеть купить там что-нибудь ценное, стоит приходить ранним утром, потому что эксперты из антикварных магазинов скупают все стоящие лоты сразу же.

1 из 3

Если на развалах удача не улыбнулась, можно посетить антикварные и комиссионные магазины: Хмелев отметил, что перед Новым годом в них всегда появляются украшения для елки. Однако цена в таких торговых точках может быть заметно выше.

В целом стоимость винтажных игрушек варьируется в зависимости от их состояния и редкости. По словам Хмелева, массовые стоят от 500 до 1 000 рублей. Формовые, вроде моделей "волшебник Черномор" или "Царевна Лебедь", могут обойтись покупателям от 1 000 до 5 000 рублей. Цены на более редкие экземпляры, которые нечасто встречаются на блошиных рынках, доходят и до 20 тысяч рублей.

"Дальше только аукционы. Цена на игрушку может взлетать и до нескольких сотен тысяч, а за полные старые наборы – и миллионы", – пояснил эксперт.

Он отметил, что до сих пор можно найти в продаже не только одиночные украшения, но и советские гирлянды, в том числе формовые, в виде животных. Цены на них, особенно в рабочем состоянии и с "родными" лампочками, могут составлять несколько десятков тысяч рублей.

Реплики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Покупая ретроигрушки за десятки, а то и сотни тысяч рублей, не хочется нарваться на подделку. Правда, по словам Хмелева, отличить контрафакт от оригинального витажа не так просто. Он отметил, что подделать стеклянную игрушку достаточно сложно и технологически затратно, поэтому мошенники активно взялись за продукцию из ваты.





Игорь Хмелев создатель музея "Фабрика елочных игрушек" Ватные игрушки искусственно состаривают и продают как антиквариат по цене от трех до десяти тысяч рублей. Проблема в том, что отличить подделку могут только эксперты, и только взяв в руки.

В прежние времена не было четких критериев изготовления ватных игрушек, потому отличить современную подделку от винтажного украшения практически невозможно. Как вариант, обратить внимание на ниточку для крепления к елке и попытаться понять, насколько она истлела от времени, посоветовал Хмелев.

"Есть еще вариант разворошить вату и посмотреть, что внутри игрушки, но это уже вандализм. К сожалению, других методов, при которых игрушку не нужно портить, нет", – сказал он.

Специалист добавил, что обычно подделывают украшения, которые некогда выпускались массово, так как вещи из специальных каталогов всем известны и находятся на виду.

Тем же, кто в будущем хотел бы обзавестись винтажными игрушками, эксперт порекомендовал прямо сейчас начать формировать семейную коллекцию. Важно бережно относиться к современным украшениям, чтобы затем передать их детям и внукам. И тогда через десятки лет они смогут нарядить елку ценными игрушками из давнего прошлого, заключил Хмелев.