13 сентября, 12:16Общество
Ретейлер "Лемана Про" пообещал убрать из продажи ершики с изображением Будды
Фото: lemanapro.ru
Ретейлер строительных материалов и товаров для дома "Лемана Про" заявил, что уберет с полок своих магазинов ершики для унитаза с изображением головы Будды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
В компании подчеркнули, что "Лемана Про" всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих.
"Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов "Лемана Про", – рассказал ретейлер.
Ранее глава Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен сообщил в телеграм-канале, что увидел в соцсетях фотографии ершика для унитаза и других предметов для туалета из "Лемана Про" с изображением головы Будды. Он заявил, что будет добиваться запрета всей серии предметов как оскорбляющих чувства верующих.
Сеть "Лемана Про", специализирующаяся на товарах для строительства и ремонта, в июне этого года решила провести ребрендинг и сменить в России свое пошлое название "Леруа Мерлен".