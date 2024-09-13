Ретейлер "Лемана Про" пообещал убрать из продажи ершики с изображением Будды

Фото: lemanapro.ru

Ретейлер строительных материалов и товаров для дома "Лемана Про" заявил, что уберет с полок своих магазинов ершики для унитаза с изображением головы Будды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В компании подчеркнули, что "Лемана Про" всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов "Лемана Про", – рассказал ретейлер.

Ранее глава Центрального духовного управления буддистов Геше Йонтен сообщил в телеграм-канале, что увидел в соцсетях фотографии ершика для унитаза и других предметов для туалета из "Лемана Про" с изображением головы Будды. Он заявил, что будет добиваться запрета всей серии предметов как оскорбляющих чувства верующих.

Сеть "Лемана Про", специализирующаяся на товарах для строительства и ремонта, в июне этого года решила провести ребрендинг и сменить в России свое пошлое название "Леруа Мерлен".