Сеть "Леруа Мерлен" сменит название на "Лемана Про" в РФ

Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"

Сеть "Леруа Мерлен", специализирующаяся на товарах для строительства и ремонта, решила провести ребрендинг и сменить название в России на "Лемана Про". Об этом ТАСС заявили в компании.

Собеседник агентства уточнил, что ребрендинг проведут поэтапно. Первые магазины с новой вывеской отроются до конца этого года, а полностью переименование завершат в 2025 году, сказал он.

В марте 2024 года "Леруа Мерлен" переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ в ООО "Ле Монлид". Как рассказали в компании, юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось без изменения юрлица.

Также в октябре 2023 года журнал Forbes опубликовал топ-50 самых крупных иностранных компаний в РФ. Сеть "Леруа Мерлен" заняла лидирующую позицию рейтинга с размером выручки 529,7 миллиарда рублей.

